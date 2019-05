World War Z: il primo DLC gratuito sarà disponibile il 3 giugno

World War Z, titolo sparatutto in terza persona sviluppato da Saber Interactive ispirato agli omonimi film e libro, riceverà, come già sappiamo, tanti nuovi contenuti nel corso dell’anno. Oggi, il team di sviluppo ha annunciato la data di uscita e i contenuti del primo DLC gratuito.

Come svelato dall’account Twitter del gioco di Saber Interactive, il primo DLC gratuito sarà disponibile dal prossimo 3 giugno e, tra le varie migliorie, presenterà una nuova missione ambientata a Tokyo, un nuovo zombie (visibile nel post in basso), la possibilità di creare lobby private e tanto altro. Il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox one e PC.

Great news survivors! Our planned release date for our first big FREE DLC is June 3.

This includes the new Tokyo mission, an FOV slider, private lobbies, a special new zombie and more! pic.twitter.com/TMHm01csUJ

— World War Z Game (@wwzthegame) May 28, 2019