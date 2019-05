Borderlands 2: nuovo DLC in arrivo che farà da prequel al terzo capitolo?

Borderlands 2, titolo looter shooter sviluppato da Gearbox Software, è ormai uscito da qualche anno sia su console di vecchia che di attuale generazione. In attesa del terzo capitolo in arrivo a settembre, il team di sviluppo potrebbe rilasciare un nuovo DLC per il secondo capitolo della serie.

Borderlands 2: nuovo DLC annunciato al prossimo E3?

Secondo il sito PlayStation Lifestyle, infatti, Gearbox Software annuncerà un nuovo DLC chiamato Commander Lilith and the Fight for Sanctuary, il quale dovrebbe essere annunciato durante la settimana dell’E3, cioè tra il 10 e il 14 di giugno. Sempre secondo la fonte, questo DLC dovrebbe fare da prequel al prossimo capitolo della serie, data la presenza del personaggio di Lilith. Al momento queste nuove informazioni sono solamente frutto di speculazioni e voci di corridoio. Non ci resta che aspettare conferme o smentite al prossimo E3.