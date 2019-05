Fire Emblem Three Houses: presentato il personaggio di Ash

Fire Emblem Three Houses è il nuovo titolo RPG sviluppato da Koei Tecmo in esclusiva per Nintendo Switch. In questi giorni, il team di sviluppo ha svelato molti dei personaggi appartenenti alle tre Case che danno il titolo al gioco e che faranno da sfondo alle vicende narrate nel titolo.

Fire Emblem Three Houses: diamo il benvenuto ad Ash dei Leoni Blu

Il nuovo personaggio svelato da Koei Tecmo si chiama Ash ed è un membro della Casa dei Leoni Blu. Ash è stato adottato da Sir Ronat, Lord di Gaspar che lo ha cresciuto come se fosse figlio suo. Causando nel ragazzo un profondo senso di gratitudine e rispetto. Ash è un ragazzo e uno studioso serio che sogna di diventare un adulto rispettoso come il padre, grazie agli insegnamenti dell’Accademia degli Ufficiali. Il titolo sarà disponibile dal prossimo luglio su Nintendo Switch.