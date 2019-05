Kit Harington: il Jon Snow del Trono di Spade in riabilitazione

Qualche settimana fa è andata in onda l’ultima puntata de “Il Trono di Spade”, con l’attore Kit Harington che compare in tutte e otto le stagioni con il personaggio di Jon Snow. Prima che andasse in onda proprio quest’ultimo episodio, Harington ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una clinica per stress ed eccesso di alcol. Alcune fonti dicono che abbia sentito fortemente la fine dello show.

Kit Harington: un mese nella clinica Privé-Swiss

L’attore 32 enne è stato per un mese nella clinica Privé-Swiss, in Connecticut, una clinica da 120 mila dollari al mese, con sedute psicologiche, meditazione e terapia per combattere lo stress. Il suo entourage ha fatto sapere che Kit ha deciso di utilizzare questa pausa dagli impegni per risolvere alcuni problemi personali.

