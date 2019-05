Sony lancia i Days of Play 2019, con una PS4 in edizione limitata e tanti videogiochi in offerta

Sony Interactive Entertainment ha annunciato anche quest’anno il ritorno dei Days of Play: undici giornate di sconti, che si protrarranno dal 7 al 17 giugno, ricche di offerte a tema.

Quest’anno, per celebrare l’evento, verrà inoltre lanciata una PlayStation 4 da 1TB in edizione limitata Days of Play, disponibile al prezzo consigliato di 299 euro. La console presenterà l’inedita colorazione Steel Black, con icone PlayStation in rilievo sulla parte superiore e un controller DualShock 4 abbinato.

In aggiunta, Sony proporrà diversi sconti su PlayStation VR e altri prodotti, oltre a videogiochi sul PlayStation Store. Tra le offerte più importanti è da segnalare lo Starter Pack di PS VR a 199,99 euro, mentre il Mega Pack verrà proposto a 229,99 euro. I controller DualShock 4 verranno poi venduti a 39,99 euro, mentre le cuffie Gold Headset e Platinum Headset a 59,99 e 149,99 euro, rispettivamente.

Tra i videogiochi vanno segnalati Days Gone a 49,99 euro, God of War a 29,99 euro, Marvel’s Spider-Man a 29,99 euro e i migliori titoli del catalogo PlayStation Hits a 14,99 euro. Verranno infine proposti sconti sui modelli Jet Black della PlayStation 4 Slim e sugli abbonamenti a PlayStation Plus e PlayStation Now, ma i dettagli su queste offerte non sono ancora stati rivelati.

Per ulteriori informazioni e per accedere all’elenco completo delle offerte disponibili è possibile recarsi sulla pagina ufficiale dei Days of Play sul sito di PlayStation.