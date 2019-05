The Last of Us Part 2 arriverà ad inizio 2020?

The Last of Us Part 2, secondo i recenti rumor, avrebbe dovuto mostrare un trailer con annessa data di lancio durante uno State of Play programmato per domani. Nonostante la smentita, delle nuove indiscrezioni vorrebbero il titolo di Naughty Dog in uscita ad inizio 2020.

The Last of Us Part 2 uscirà a febbraio 2020 secondo Jason Schreier

Secondo il noto giornalista di Kotaku Jason Schreier, che ha più volte anticipato importanti annunci, il nuovo titolo sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per PlayStation 4 arriverà nel mese di febbraio 2020. Stando, infatti, al post su Twitter del giornalista, il gioco era previsto inizialmente per la fine di quest’anno, ma alcuni cambiamenti riportati all’ultimo momento hanno fatto slittare l’uscita all’inizio dell’anno prossimo, molto probabilmente per consentire ai Cagnacci di apportare gli ultimi cambiamenti in fase di polishing.