Hunt Shodown: un trailer per l’uscita su Xbox Game Preview

Come ci fa sapere Crytek in un comunicato ufficiale, da oggi Hunt Shodown è disponibile su Xbox One attraverso il game preview, il servizio Xbox che permette ai giocatori di acquistare titoli ancora in sviluppo. Per l’occasione, sul canale YouTube del gioco è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Hunt Shodown: caccie agli zombie anche su Xbox One

Il gioco in questione è un fps che unisce elementi da PvP con PvE. Il giocatore dovrà cacciare taglie tra mostri in remoti angoli del pianeta e in ambientazioni decisamente cupe. Noi vi lasciamo al filmato ricordandovi che il prezzo è di 29.99 euro.

