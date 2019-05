Red Faction Evolution svelato in anticipo da NVIDIA

Red Faction Evolution potrebbe essere il nuovo titolo della serie sparatutto in terza persona. La serie, tornata in vigore con l’uscita della versione rimasterizzata del capitolo Guerrilla, potrebbe ricevere presto un nuovo titolo che sarebbe stato svelato in anticipo da NVIDIA.

Red Faction Evolution sarà annunciato al prossimo E3?

Sul sito di Nvidia Ansel sarebbe comparsa la voce riguardante il nuovo capitolo della serie Red Faction, che lo vorrebbe come uno dei titoli che presentano la Photo Mode esclusiva delle schede grafiche NVIDIA. Il titolo non è stato ancora ufficialmente annunciato da THQNordic; che possa quindi fare la sua comparsa al prossimo E3 di Los Angeles? Non ci resta che aspettare l’inizio dell’evento per una conferma o una smentita.