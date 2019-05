Blood & Truth, ecco il trailer “dietro le quinte” di London Studio

London Studio e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un nuovo filmato, in inglese sottotitolato in italiano, che svela alcuni retroscena sulla produzione di Blood & Truth, concentrandosi in particolare sulle meccaniche e su determinati asset utilizzati per creare determinate scene.

Il videogioco di London Studio, sviluppato in esclusiva per PlayStation VR, è stato complessivamente ben accolto dalla critica, che ne ha apprezzato la maggior cura e profondità nella narrazione e nelle meccaniche rispetto a The London Heist, opera prima dello studio britannico inclusa in PlayStation VR Worlds.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che a questo link potete leggere la nostra recensione di Blood & Truth.