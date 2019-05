Need For Speed: il nuovo capitolo non sarà presente all’E3, uscita prevista per il 2019

Need For Speed, celebre serie di titoli racing, riceverà molto presto un nuovo capitolo che, a quanto pare, non sarà presentato al EA Play durante il prossimo E3 di Los Angeles. A rivelarlo lo stesso team di sviluppo tramite il sito ufficiale.

Need For Speed: uscita confermata per il 2019

Tramite un post sul sito ufficiale, il team di sviluppo di Electronic Arts, che si sta occupando del nuovo capitolo della serie, ha confermato che il gioco non sarà presente al prossimo E3 poiché gli sviluppatori stanno concentrandosi sulla qualità del prodotto e non è ancora tempo di pensare al marketing. Allo stesso tempo è stato, però, confermato che il titolo è previsto entro la fine del 2019. Non ci resta che attendere ulteriori notizie.