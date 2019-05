Marvel’s Avengers sarà rivelato ufficialmente all’E3 2019 da Square Enix

Dopo svariati rumor e indiscrezioni negli ultimi giorni, Square Enix ha ufficialmente rivelato alcune informazioni su Marvel’s Avengers, titolo che verrà mostrato nella conferenza Square Enix all’E3 2019. Sicuramente una buona notizia per gli appassionati delle pellicole cinematografiche firmate Marvel.

Inoltre, l’azienda fa sapere che la produzione non si chiamerà Avengers Project, ma bensì prenderà il nome di Marvel’s Avengers. Non abbiamo molte informazioni sull’opera, sappiamo solamente che il progetto è stato affidato presso Crystal Dynamics con il supporto di Eidos Interactive e con la collaborazione della Marvel Entertainment.

Intanto, noi aspettiamo con ansia l’inizio della conferenza Square Enix all’E3 2019 di Los Angeles, che incomincerà dalle 3:00 italiane nella giornata dell’11 giugno. Aspettate con ansia il reveal ufficiale della produzione? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of Marvel’s Avengers.

🗓️ The event – complete with closed captions – begins June 10 at 6PM PT: https://t.co/KNimbY3Ze7 #SquareEnixE3 #Reassemble pic.twitter.com/zYibKtcPS1

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 29, 2019