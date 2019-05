Void Bastards disponibile da oggi su PC e Xbox One

Void Bastards è un titolo roguelike shooter sviluppato dal team Blue Manchu che prende ispirazione dal celebre System Shock 2. Il gioco è finalmente disponibile da oggi su PC e Xbox One; ottenibile gratuitamente per tutti gli abbonati al Game Pass di Microsoft.

Void Bastards: un roguelike spaziale

Il titolo roguelike permetterà ai giocatori di comandare un manipolo di soldati che tenteranno di scappare dalla nebula Sargasso. Per fare ciò, i giocatori dovranno passare da una nave spaziale all’altra decidendo chi salvare e chi uccidere. Su ogni nave sarà anche possibile trovare nuove armi e nuove risorse per potenziare quest’ultime. L’elemento roguelike si presenterà nel momento in cui il nostro personaggio morirà, poiché verrà rimpiazzato da uno nuovo con caratteristiche e statistiche differenti.