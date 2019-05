Death Stranding: il nuovo gameplay trailer conferma la data di uscita

L’abbiamo attesa quasi tre anni, ed infine la data di uscita di Death Stranding è arrivata. Oggi, al termine del lunghissimo livestream sul canale ufficiale di PlayStation, è stato confermato che il nuovo videogioco di Kojima Productions verrà pubblicato il prossimo 8 novembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4.

Per il resto, il filmato svela finalmente le principali caratteristiche di Death Stranding: il gioco sarà un action-stealth ambientato in un mondo open world e nel quale è impossibile morire davvero. Apparentemente (prendete queste parole col beneficio del dubbio, per ora), tutti quelli che lo fanno finiscono in un mondo alternativo e “multiplayer”, nel quale bisogna cooperare o lottare con altri giocatori per poter recuperare il proprio “mondo”, spiegazione, questa, non ancora definitiva e che parrebbe trasparire dal filmato.

Per il resto, ci sono ancora numerosissimi elementi poco chiari nel videogioco di Kojima, che verranno presumibilmente svelati (e spiegati) nel corso di questi mesi precedenti alla release finale.

Il lungo trailer conferma anche i personaggi e i membri principali del cast: il protagonista Sam (Norman Reedus), Cliff (Mads Mikkelsen), Fragile (Léa Seydoux), Mama (Margaret Qaualley), Deadman, Die-Hardman (Tommie Earl Jenkins), Higgs (Troy Baker) e Amelie (Lindsay Wagner). Faranno la loro comparsa, come ospiti speciali, anche i registi Guillermo Del Toro e Nicolas Winding Refn, nei panni di Deadman e Heartman.

A breve i preordini verranno aperti anche sul PlayStation Store italiano, con diversi bonus preordine, noti già da stamattina grazie al leak apparso in rete.