Call of Duty: confermato il reveal per domani 30 maggio

Call of Duty, storica serie sparatutto in prima persona sviluppato da Activision, tornerà sulle nostre piattaforme di gioco anche quest’anno. Il nuovo capitolo sviluppato da Infinity Ward, secondo le ultime voci di corridoio, dovrebbe essere un soft reboot della serie Modern Warfare. Un’eventuale conferma arriverà ufficialmente domani.

Call of Duty: domani il reveal di Modern Warfare?

Negli ultimi giorni, infatti, i canali social della serie di Activision sono stati “oscurati” calando anche in un misterioso silenzio radio. L’ultimo post pubblicato sull’account Twitter ufficiale, infatti, ha confermato che nella giornata di domani 30 maggio verrà finalmente svelato il nuovo capitolo. Il contenuto di tale annuncio non è, ovviamente, stato ancora comunicato anche se è molto plausibile la presenza di un trailer di presentazione, con maggiori dettagli rivelati durante la settimana dell’E3 di Los Angeles. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.