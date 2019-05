Cyberpunk 2077: per Jason Schreier di Kotaku non uscirà nel 2019

Cyberpunk 2077, il nuovo sparatutto RPG sviluppato da CD Project Red, è uno dei titoli più attesi dai videogiocatori. La presenza del gioco al prossimo E3 di Los Angeles ha riacceso le speranze della community di poterlo giocare entro la fine dell’anno.

Cyberpunk 2077: quando uscirà?

Secondo il giornalista di Kotaku Jason Schreier, però, il titolo non è previsto per quest’anno. In risposta ad un utente sul suo profilo Twitter, infatti, il giornalista ha dichiarato che il gioco “non uscirà assolutamente quest’anno”. Nonostante la quasi totale veridicità delle testimonianze del giornalista, tutto ciò resta comunque frutto di voci di corridoio e non rappresentano una conferma ufficiale. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.