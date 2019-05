Dauntless: superati i sei milioni di giocatori

Dauntless, il nuovo titolo Monster Hunter-like di Phoenix Labs, scaricabile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC, sta diventando in poco tempo un vero e proprio fenomeno del momento. Il conto dei giocatori che hanno scaricato il gioco ha superato i sei milioni, come riferito dal team di sviluppo tramite un nuovo tweet.

Gli sviluppatori hanno divulgato altre informazioni legate ai numeri pazzeschi dell’action-RPG:

⚔️ WEEK ONE STATS ⚔️

While we've been slaying the login queue, you've been slaying …

EVERYTHING ELSE.

Thanks for making this first week one for the record books. (And if any veteran Slayers want to weigh in with #Riftstalker tips? Now's the time.) pic.twitter.com/wW0KcDQtgT

— Dauntless (@PlayDauntless) May 28, 2019