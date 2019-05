Gears of War 5: confermata la presenza all’E3 2019

Gears of War 5, il nuovo capitolo del franchise di Microsoft e The Coalition, annunciato lo scorso E3 2018, sarà presente anche in occasione della manifestazione di Los Angeles che si terrà quest’anno dall’11 al 13 giugno 2019, con tanto di pre-show previsti nei giorni che precederanno l’apertura della fiera. L’action-TPS sarà protagonista addirittura di un doppio appuntamento!

Gears of War 5 non lascia, ma raddoppia

Il gioco, che dovrebbe ricevere anche la sua data d’uscita ufficiale (si vocifera settembre 2019), sarà presente sia in occasione del briefing E3 2019 di Microsoft (9 giugno ore 22:00 italiane), sia durante l’E3 Coliseum presieduto da Geoff Keighley. Quest’ultima apparizione non era per nulla prevista ed ha sorpreso un po’ tutti. Vi ricordiamo che il titolo verrà pubblicato solo su Xbox One e PC Windows 10. Di seguito i due tweet con i rispettivi annunci.