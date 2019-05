Dark: pubblicato un filmato della seconda stagione che riconnette i nodi con la prima

Dark è una delle serie più interessanti di Netflix (qui trovate il trailer) che arriverà a breve sulla piattaforma streaming. L’opera, ideata da Baran bo Odar e Jantje Friese, racconta la vita dei cittadini di Winden, coinvolti in eventi inspiegabili.

Dark: un nuovo video

Da pochissimo, su YouTube, è stato caricato un filmato inedito della realizzazione, che oltre a riallacciare i vari nodi della trama, in previsione dei nuovi episodi, ha chiarificato che lo show si chiuderà con una terza stagione, che sarà ambientata in un piano temporale completamente diverso. In attesa dell’arrivo del prodotto, che sarà disponibile sul device dal 21 giugno, vi lasciamo al video completo, in calce alla news.