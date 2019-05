Final Space: rilasciato il teaser trailer della seconda stagione

Final Space è una serie animata spaziale in onda negli USA sulla TBS, mentre in Italia è distribuita da Netflix, che attualmente ha disponibile la prima stagione, da luglio 2018. Lo show, composto da 10 episodi, è stato ideato da Olan Rogers e David Sacks e vede al centro le vicende di un astronauta, Gary, e del suo compagno alieno Mooncake.

Final Space: pubblicato un filmato

Qualche ora fa, sul canale YouTube di Adult Swim, è stato mostrato il trailer della seconda stagione, in uscita il 24 giugno, della realizzazione (che trovate in calce alla news) che approfondirà maggiormente l’universo narrativo dell’opera. Attualmente non si hanno ancora informazioni sull’arrivo nel nostro paese e non appena le avremo, vi avvertiremo prontamente.

Se siete interessati ad altre notizie di cinema e serie tv, vi invitiamo alla nostra sezione Movies.