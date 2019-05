Call of Duty: un leak avrebbe svelato la data d’uscita e il titolo del gioco

Call of Duty, come confermato ieri, presenterà il nuovo capitolo previsto per quest’anno durante la giornata di oggi con un video Premiere caricato sul canale YouTube ufficiale del gioco. A quanto pare, un utente di Reddit sembrerebbe essere riuscito a scoprire nuove interessanti informazioni.

Call of Duty: confermato il soft reboot di Modern Warfare in uscita a ottobre?

Proprio tramite il video Premiere che sarà disponibile questa sera, un utente di Reddit chiamato nehpets1999, tramite un’estensione disponibile per Google Chrome, sarebbe riuscito a scorgere alcuni fotogrammi che saranno presenti all’interno del suddetto. Come potete vedere nel video in calce alla notizia, questi fotogrammi confermerebbero il soft reboot della serie Modern Warfare con un’uscita prevista per ottobre 2019. Nonostante la probabile veridicità, ci teniamo a precisare che nulla di tutto ciò è stato confermato in via ufficiale. L’annuncio del nuovo capitolo della serie di Activision è atteso per questa sera.