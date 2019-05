Sony al lavoro su uno smartphone pieghevole 5G?

Sembra che perfino Sony, nonostante i recenti problemi economici con la sua linea Xperia, sia interessata a lanciare un device flessibile. Difatti, secondo un rumor del sito cinese CNMO, la casa giapponese starebbe lavorando ad uno smartphone pieghevole 5G, chiamato Xperia F.

Anche Sony sembrerebbe interessata al mercato nascente degli smartphone pieghevoli

Oltre al nome decisamente generico, che sicuramente subirà cambi in corso d’opera, non si sa molto riguardo l’ipotetico dispositivo. Esso dovrebbe mantenere l’aspect ratio di 21:9 recentemente adottato dall’azienda nipponica, in modo tale, almeno in teoria, di consentire al dispositivo di avere una piegatura a conchiglia, simile a quella vista sul discusso Motorola Razr V4. Oltre a ciò, come anticipato, si tratterebbe di uno smartphone compatibile con la nuova rete 5G e dovrebbe giungere sul mercato nel corso del 2020.

Al momento non vi è molto altro da dire in merito al misterioso dispositivo pieghevole 5G, in quanto Sony non ha ancora fornito una dichiarazione ufficiale in merito, che sicuramente non tarderà ad arrivare.

