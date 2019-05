Death Stranding: la versione PC è ancora prevista?

Quando Sony, quattro anni fa, decise di finanziare Death Stranding accettò anche la produzione di una versione per PC, ma da allora non ci sono state più notizie su di essa. Questo è avvenuto probabilmente per accordi di Sony con Kojima Production, in passato questo era già avvenuto per Nier Automata, Platinum Games infatti non parlò della versione PC fino a quando la versione PS4 non fu rilasciata.

Death Stranding: un famoso giornalista italiano conferma l’arrivo di una versione PC?

Durante una live su twitch Antonio Fucito, il famoso giornalista italiano che ha anticipato la data di uscita di Death Stranding, ha dichiarato che il gioco sarà un’esclusiva temporale su PlayStation 4 e sarà anche rilasciato anche su PC in futuro.

Ad avvalorare la tesi del giornalista italiano vi è il fatto che nella pagina del preorder del gioco, presente nello store ufficiale, non viene mostrata la dicitura Only on Playstation, lo potete verificare nell’immagine in calce alla notizia.

