Red Dead Online: il nuovo aggiornamento aggiunge nuove sfide e modalità

Red Dead Online, comparto multiplayer del gioco western Red Dead Redemption 2 sviluppato da Rockstar Games, è uscito da pochi giorni dalla fase di Beta testing portando con sé numerose novità e migliorie alla struttura di gioco. Oggi, il team di sviluppo ha svelato i contenuti del nuovo aggiornamento.

Red Dead Online: vince chi ce l’ha più grosso… l’animale

Il nuovo aggiornamento previsto per il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2 aggiunge una nuova sfida, modalità di gioco e bonus per i giocatori. La nuova sfida, chiamata The Wild Animals Challenge, premierà il giocatore che riuscirà a cacciare con successo l’animale più grosso rispetto agli altri. Durante questa sfida verrà disabilitato il fuoco amico, perciò gli utenti potranno cacciare in tutta tranquillità. La nuova modalità The Head for the Hills Showdown prevede una folle corsa da parte di alcuni giocatori, i quali dovranno scappare verso una casa sicura da una folla di altrettanti utenti che faranno di tutto per impedirlo. Infine, verranno aggiunti nuovi bonus per tutti i giocatori (vecchi e nuovi) che affronteranno le missioni legate alla trama di A Land of Opportunities. Per ulteriori dettagli vi lasciamo al sito ufficiale.