Google Pixel 4: leak rivela una camera frontale cut-out

Finalmente abbiamo un anticipazione di come potrebbe essere l’aspetto finale del discusso Google Pixel 4. Difatti un leak da poco apparso in rete mostrerebbe una pellicola teoricamente applicabile al device, che appare nella stessa foto.

Si tratta di una pellicola in vetro venduta dal sito Skinomi. Come è possibile notare lo smartphone appare radicalmente differente rispetto al passato, almeno per quanto riguarda il lato frontale. Quest’ultimo difatti presenta un display dall’ampio aspect ratio, dotato di cornici sottili ed una doppia camera frontale scavata. Oltre a ciò non viene mostrato molto altro, specialmente per quanto riguarda la camera posteriore, che potrebbe in questo caso essere affiancata da un’altra.

Google Pixel 4 potrebbe essere dotato di una doppia camera frontale scavata

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori notizie in merito al misterioso smartphone.