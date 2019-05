Death Stranding: il trailer giapponese mostra nuove scene di gameplay

Nella giornata di ieri abbiamo potuto apprezzare l’incredibile reveal trailer di Death Stranding, ricevendo finalmente una data di uscita per il gioco, nuove informazioni sulla storia da analizzare e finalmente anche spezzoni di gameplay. Oltre alla versione internazionale è stata pubblicata una versione giapponese del trailer, la cosa interessante è che questa versione è più lunga di quella internazionale di circa 30 secondi, perché contiene fasi di gameplay esclusive.

Death Stranding: il trailer giapponese contiene 30 secondi di gameplay esclusvivo

La parte che non è presente nel trailer internazionale può essere vista a partire dal minuto 6:05 del video che trovate in calce alla news, ed è sicuramente interessante. Mostra un incontro con quello che potrebbe essere un boss o un miniboss del gioco.

Hideo Kojima ha inviato un messaggio ai fan ieri in cui ha spiegato la premessa di base del gioco. Nel frattempo, sono emersi anche nuovi dettagli riguardanti il ​​combattimento, l’esplorazione, gli elementi online e altro ancora.

Death Stranding è previsto per l’8 novembre, al momento in esclusiva per PlayStation 4.

Per tutte le notizie sui videogame e sull’attesissimo gioco di Kojima ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.