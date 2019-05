Monster Hunter World: nuovi trailer per le armi dell’espansione Iceborne

Capcom ha rilasciato due nuovi trailer di Iceborne, l’espansione di Monster Hunter: World, che mostrano le armi Martello e Corno da caccia.

Monster Hunter World: Iceborne arriverà a settembre su console

L’espansione sarà disponibile come contenuto digitale scaricabile al prezzo di € 39,99. L’edizione deluxe verrà messa in vendita sul mercato al prezzo di € 49,99.

Sarà pubblicata anche una Master Edition contenente sia il gioco principale che l’espansione Iceborne al prezzo di € 59,99. La novità principale di questa espansione, oltre l’introduzione di nuove aree e nuovi mostri, sarà la tanto attesa modalità G-Rank che in questo caso si chiamerà grado maestro (Master Rank).

Monster Hunter World: Iceborne è in uscita per PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre e per PC questo inverno.

