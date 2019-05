The Outer Worlds: confermata la presenza all’E3 2019

Sin dal suo annuncio, The Outer Worlds ha attirato la curiosità di molti giocatori, titolo svelato ai Game Awards 2018. Obsidian Entertainment rivela direttamente su Twitter, che l’opera sarà presente all’E3 2019, dove sicuramente arriveranno informazioni più dettagliate sulla produzione.

Svelato precedentemente dallo studio, il titolo arriverà nel corso del 2019, ma ancora non conosciamo con esattezza la data d’uscita. Forse, all’evento losangelino sapremo qualcosa al riguardo. Inoltre, a confermare la presenza del titolo, su Twitter è stato lasciato il seguente messaggio:

La produzione è attesa sul mercato nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

The Board wants to let you know to pay attention to broadcasts from Los Angeles, California, Earth, in the coming weeks for [REDACTED]. pic.twitter.com/aSiwVkgHf1

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) May 29, 2019