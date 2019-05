PlayStation 4: disponibile il nuovo firmware

Come di consueto, PlayStation 4 ha appena ricevuto l’aggiornamento per il firmware, grazie al quale porta l’ammiraglia Sony alla versione 6.70. Andando ad analizzare i contenuti dell’update, quest’ultimi risolvono solamente alcuni bug minori non meglio specificati e migliorano la stabilità generale della console.

PlayStation 4: rivelata la dimensione dell’aggiornamento

Ci tenevamo a ricordarvi che il file d’aggiornamento pesa in totale 460MB, ma non preoccupatevi, poiché il PlayStation Network sarà accessibile anche se non avete completato il download dell’update in questione. Siete soddisfatti dell’aggiornamento? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.

