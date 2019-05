Xbox Game Pass arriverà ufficialmente su PC

Phil Spencer di Microsoft ha recentemente rivelato grandi novità per l’Xbox Game Pass, poiché finalmente il servizio tanto popolare su Xbox One arriverà anche su PC. Purtroppo, non abbiamo informazioni su quando arriverà sulla piattaforma appena citata, ma l’azienda ci invita a rimanere sintonizzati durante la conferenza Microsoft all’E3 2019, dove verranno diffusi maggiori dettagli in merito.

Xbox Game Pass: anche gli utenti PC potranno usufruire del servizio

Inoltre, il colosso Redmond ha dichiarato che nel catalogo faranno parte più di 100 giochi provenienti da svariati publisher come Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive e SEGA. Proprio come succede su Xbox One, anche su PC approderanno titoli di Xbox Game Studios, compresi quelli realizzati da inXile Entertainment e Obsidian Entertainment.

Proprio per l’occasione, Phil Spencer ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Due anni fa, abbiamo lanciato Xbox Game Pass su Xbox One, e da allora abbiamo visto quanto sia preziosa una libreria piena di giochi di alta qualità sia per i giocatori che per gli sviluppatori. Offre un ottimo modo per scoprire e giocare quello che potrebbe essere il vostro prossimo gioco preferito. Abbiamo considerato anche di portare qualcosa di nuovo nell’ecosistema PC Gaming e crediamo di poterlo fare. Quindi abbiamo progettato un servizio specifico per le esigenze dei giocatori PC e per gli sviluppatori stessi. Si chiama Xbox Game Pass, proprio come l’originale, ma è un’esperienza nuova che stiamo costruendo insieme alla community PC.

Insomma, anche i giocatori PC potranno finalmente usufruire del servizio targato Microsoft.

