Judgment: il nuovo trailer ci mostra gli stili di combattimento

Judgment, lo spin-off della serie Yakuza sviluppata da SEGA, arriverà finalmente in Occidente il prossimo 25 giugno dopo essere uscito in Giappone lo scorso dicembre su PlayStation 4. In attesa di mettere le mani sul gioco, il publisher ci spiega il sistema di combattimento.

Judgment: a colpi di Tiger e Crane

Il nuovo trailer del gioco, che potete vedere in calce alla notizia, è incentrato sugli stili di combattimento che il protagonista Yagami avrà a disposizione. Il primo, chiamato Tiger, rappresentato da un’aura rossa, sarà utile contro i singoli avversari che verranno abbattuti da colpi precisi, mirati e potenti. Il secondo stile di combattimento si chiama Crane, rappresentato da un’aura blu, questo sarà invece utile contro folti gruppi di avversari poiché utilizza mosse più aerodinamiche basate sulla velocità di esecuzione e movimenti ad area. Non mancheranno, ovviamente, le classiche mosse EX Action prese direttamente dalla serie Yakuza e l’utilizzo di armi non convenzionali, come le bacchette visibili nel trailer.