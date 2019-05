Divinity Original Sin 3: Larian Studios lo annuncerà all’E3?

Divinity: Original Sin 2 di Larian Studios è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi giochi di ruolo mai realizzati. Lo sviluppatore ha rilasciato una versione definitiva l’anno scorso (gratuita per i giocatori PC) e annunciato Divinity: Fallen Heroes in collaborazione con Logic Artists. Tuttavia, sembra che lo studio abbia qualcosa di grosso in programma per gli appassionati del genere.

Divinity Original Sin: sul sito Larian appaiono indizi che lasciano presagire l’annuncio di un nuovo capitolo

Sul sito Larian.com è infatti comparsa una semplice immagine che assomiglia al numero romano 3. Il nome e il logo di Larian Studios sono visibili in fondo alla pagina. Se questo non è un segno dell’arrivo di Divinity Original Sin 3, di cosa altro si potrebbe trattare?

Visto che l‘E3 è oramai alle porte riteniamo che non ci vorrà molto per scoprirlo. Nel frattempo, Divinity: Fallen Heroes uscirà quest’anno su Xbox One, PS4 e PC.

Ricordatevi di passare dalla nostra sezione Games.