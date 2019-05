Beyond Good & Evil 2 non sarà presente all’E3 2019

L’E3 2019 è dietro l’angolo e Ubisoft ha confermato che Beyond Good & Evil 2 non sarà presente nel più grande evento dedicato ai videogiochi. Il team di sviluppo sta attualmente lavorando duramente al gioco e promette di rilasciare nuovi filmati di gioco quando sarà il momento giusto.

Beyond Good & Evil 2: le dichiarazioni del team di sviluppo

“Quest’anno, mentre ci concentriamo sullo sviluppo, non saremo presenti all’E3 2019. Continueremo comunque il nostro impegno per il programma Space Monkey e ti terremo aggiornato su come stiamo costruendo il mondo di Beyond Good & Evil 2.

Non vediamo l’ora di condividere altro con te, incluso un nuovo filmato di gioco, quando sarà il momento giusto. Se hai perso lo Space Monkey Report # 4, inclusa una demo pre-alpha commentata di BGE2, ora hai la possibilità di recuperarlo prima del prossimo livestream. ”

Ubisoft terrà il prossimo livestream Space Monkey Report il 5 giugno alle ore 18 in cui il team di sviluppo condividerà maggiori dettagli sul gioco.