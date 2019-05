Call of Duty Modern Warfare svelato ufficialmente, ecco il trailer di annuncio con data d’uscita

Call of Duty Modern Warfare è il nuovo capitolo della celebre serie sparatutto sviluppata da Activision. A quanto pare, i recenti rumor che volevano un soft reboot di Modern Warfare erano esatti. Il titolo, come previsto, è stato annunciato tramite un trailer.

Call of Duty Modern Warfare: il ritorno del Capitano Price

Activision ha svelato il nuovo capitolo della serie Call of Duty con il trailer di annuncio che potete vedere in calce alla notizia. Oltre a svelare il ritorno del personaggio del Capitano Price, già noto ai fan della saga, il video ci mostra alcune sezioni di gioco registrate direttamente in-game. Il titolo sarà disponibile sul PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 25 ottobre. Restiamo in attesa di nuovi dettagli previsti per il prossimo E3.