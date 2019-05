Dying Light 2 verrà pubblicato da Square Enix

Dying Light 2, il server dell’action-FPS zombie targato Techland, ha trovato il suo publisher. Sarà niente poco di meno che Square Enix, che pubblicherà il secondo capitolo del franchise in un non preciso mese del 2019 e comunque, entro la fine dell’anno. Vi ricordiamo che i primo titolo fu pubblicato invece da Warner Bros. Interactive Entertainment.

Maggiori dettagli sul gioco e magari anche la tanto attesa data d’uscita verranno diffusi in occasione dell’E3 2019, quando Square Enix terrà la propria conferenza, fissata per l’11 giugno alle ore 03:00 italiane, che noi ovviamente seguiremo in diretta riportandovi ogni notizia e aggiornamento. L’annuncio è stato diffuso dalla società giapponese tramite Twitter.

We’re excited to partner with the talented folks at @TechlandGames to deliver the highly anticipated #DyingLight2 to the Americas! More to be revealed during our Square Enix E3 Live 2019 event! https://t.co/PoQw4wVGyB #SquareEnixE3 pic.twitter.com/bk2IdtH5Ia

— Square Enix (@SquareEnix) May 30, 2019