Xbox Scarlett: niente titoli esclusivi per i primi due anni?

Xbox Scarlett, il nome in codice della console next-gen che Microsoft dovrebbe svelare al Mondo intero nel corso della propria conferenza E3 2019, potrebbe proporre per i suoi primi due anni di vita qualcosa che se confermato, sicuramente farebbe storcere il naso a parte della community, mentre l’altra potrebbe accogliere la notizia come qualcosa di positivo. La piattaforma di gioco, stando a quanto detto da Windows Central, non presenterebbe in questo arco di tempo alcun titolo esclusivo, ma solo giochi cross-gen giocabili anche su Xbox One.

Xbox Scarlett: tutti i giochi “One” saranno accessibili

Stando a quanto emerso dal report effettuato da Jez Corden, l’hardware di prossima generazione permetterà di eseguire tutti i titoli “One” senza necessariamente scaricare nessun aggiornamento, ma ovviamente i giochi eseguiti sulla console next-gen proporrebbero performance superiori rispetto all’esecuzione sulla piattaforma old-gen. Al momento però sarebbe difficile stabilire se i titoli aumenteranno automaticamente le prestazioni una volta inseriti nella piattaforma, oppure se scaricheranno dei pacchetti di texture aggiuntive per garantire l’esperienza next-gen. Ovviamente si tratta di notizie non ufficiali, che potrebbero non trovare conferma e dunque, essere smentite.