Microsoft: quattordici titoli first party presenti alla conferenza E3

Microsoft, nella figura di Phil Spencer, ha diffuso un nuovo tweet legato alla sua conferenza E3 2019 che si terrà il prossimo 11 giugno alle ore 22:00 italiane. Il capo della divisione Xbox, senza entrare nello specifico, ha affermato che durante lo show verranno mostrati quattordici giochi realizzati dagli Xbox Game Studios, ovvero gli studi interni della società di Redmond.

Come suggerisce il tweet, si tratterà della conferenza dove verrà proposto il maggior numero di titoli first party mai apparso prima nelle precedenti conferenze E3. Quest’anno dunque, parrebbe che l’azienda americana abbia deciso di puntare di più sui “propri” giochi, a differenze degli scorsi anni , quando invece veniva sbandierato ai quattro venti la presenza di decine di titoli third party in “anteprima mondiale”. Dunque, assisteremo al reveal delle IP proposte da molti degli studi acquisiti dalla società, oltre ad alcuni giochi già noti, su tutti Gears of War 5.

Just finishing our final E3 rehearsal here with the team in Redmond. Feel really good about the briefing. Lots to show. We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we've ever had in the show. Fun times. #XboxE3

