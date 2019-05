Shazam: il regista racconta alcune scene alternative

Shazam (qui trovate la nostra recensione del cinecomic), ultimo lungometraggio di casa DC, ha ottenuto un discreto successo al botteghino, anche se non è riuscito a replicare interamente i consensi ottenuti dalla pellicola precedente, Aquaman. Nella prossima parte della news faremo spoiler sul film, quindi se non l’avete visto, non proseguite oltre.

Shazam: le sequenze diverse

David F. Sandberg, il regista, parlando con i fans su Twitter ha spiegato che alcune cose dovevano avvenire diversamente: nella scena iniziale, ad esempio, non doveva esserci l’incidente stradale, ma un ascensore che portava Thaddeus direttamente alla Roccia dell’Eternità. Il personaggio inoltre avrebbe interagito con degli ologrammi, che spiegavano il background dei 7 peccati capitali. Ma non è finita qua, visto che anche la sequenza finale sarebbe variata: in caso non ci fosse stato il cameo di Superman, tutto si sarebbe concluso con la trasformazione di tutti i ragazzi per salvare degli ostaggi.