Onward: rilasciato il primo trailer dell’ultimo film Pixar

Onward è il nuovo film d’animazione Disney Pixar, che vede come eroi principali due elfi, alla ricerca dell’ultimo barlume di magia che è rimasta nel loro mondo, che mixa elementi fantasy ad altri moderni. Il cast di voci è composto da nomi d’eccezione come Tom Holland (Locke, Spider-Man: Homecoming) e Chris Pratt (Guardiani della Galassa, Avengers: Infinity War), rispettivamente nei panni di Ian e Barley, i protagonisti.

Onward: il filmato è online

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di Pixar, è stato rivelato il primo teaser trailer ufficiale della pellicola, che sarà disponibile da marzo del 2020. In attesa di ulteriori informazioni in merito, vi lasciamo al video, che trovate in calce alla nostra news.

