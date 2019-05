Call of Duty Modern Warfare: il supporto al ray tracing sarà presente su PC

Nella giornata di ieri Activision ha presentato quello che possiamo definire un soft reboot di Call of Duty: Modern Warfare, e Nvidia ha sottolineato il fatto che il ray tracing sarà presente nel gioco. Senza dubbio questa è una notizia che farà la felicità di coloro che hanno acquistato le schede grafiche delle serie GeForce RTX, le uniche schede al momento sul mercato in grado di supportare il ray tracing via hardware.

Call of Duty Modern Warfare: Nvidia è entusiasta di supportare il ray tracing della versione PC

Abbiamo già visto il trailer ufficiale, ripubblicato da Nvidia su Twitter, che sembra davvero molto bello dal punto di vista grafico. In particolare quando si passa alla visione notturna l’effetto di illuminazione proposto grazie alle nuove tecnologie è veramente impressionante.

In uscita il 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, il nuovo Modern Warfare sarà un’esperienza completamente nuova.

