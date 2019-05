Beyond Good & Evil 2 si mostrerà in livestreaming prima dell’E3

Beyond Good & Evil 2 è sicuramente uno dei titoli sviluppati da Ubisoft più attesi dagli appassionati. Nonostante l’assenza del titolo al prossimo E3, la casa francese mostrerà comunque i risultati raggiunti finora nello sviluppo.

Beyond Good & Evil 2: nuovo gameplay in arrivo?

Ubisoft ha infatti annunciato che, prima dell’inizio dell’evento di Los Angeles, il titolo verrà mostrato in un livestream su Facebook e su Twitch. Chiamato Space Monkey Report #5, questo streaming sarà trasmesso il prossimo 5 giugno e dovrebbe essere incentrato sulle novità apportate al titolo, oltre a mostrare probabilmente nuovo gameplay. Al momento sono ancora sconosciute le piattaforme di gioco su cui arriverà il titolo Ubisoft, non è da escludere che possa arrivare in contemporanea con la nuova generazione di console.