Crackdown 3: disponibile l’update gratuito chiamato Extra Edition

Crackdown 3 è stato, purtroppo, uno di quei videogiochi che hanno subito le conseguenze di uno sviluppo travagliato. Il titolo, infatti, non è stato accolto molto calorosamente sia dal pubblico, che sta piano piano abbandonando anche il multiplayer, sia dalla stampa specializzata. Il supporto dato da Microsoft però è lungi dal terminare.

Crackdown 3: ecco le novità dell’Extra Edition

Il team di sviluppo Sumo Digital e Microsoft hanno annunciato che da oggi è disponibile il primo grande l’aggiornamento gratuito per il titolo, che promette di aggiungere novità anche in termini di divertimento. Questo update, chiamato Extra Edition, permetterà ai giocatori di ricevere le “chiavi della città”, le quali consentiranno di avere fin da subito tutti i contenuti della campagna sbloccati. Inoltre, come successo con il secondo capitolo, saranno aggiunti dei cheats che permetteranno agli utenti di divertirsi grazie alle munizioni e vita infinite. Per una visione più dettagliata nei contenuti vi lasciamo al trailer.