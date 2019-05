Death Stranding: Hideo Kojima fornisce indizi sulla mappa

Quanto sarà grande l’open world di Death Stranding? È stato molto difficile giudicarlo finora, perché la maggior parte del materiale di gioco pubblicato ci ha mostrato sempre ambienti simili. Nell’ultimo trailer però abbiamo potuto dare un’occhiata ad alcune nuove aree, come una foresta e una montagna innevata.

Proprio parlando di montagne, su Twitter, Hideo Kojima ha fatto capire che una delle montagne in lontananza visibile a inizio trailer sia la stessa che vediamo scalare da Sam più avanti. Un indizio che fa pensare che tutto quello che vedremo nel mondo di gioco sarà esplorabile.

Horizon Zero Dawn ha già dimostrato che il motore Decima è in grado di riprodurre un mondo aperto di una grandezza considerevole mantenendo una qualità grafica delle immagini incredibile.

Non ci resta che attendere l’8 novembre, data di pubblicazione del gioco, per scoprire quanto sarà grande la mappa di Death Stranding.

In the new DEATH STRANDING trailer, there's a scene Sam sets up the rope. The snow mountain is not the set, the path exists and you can actually go climb up the mountain. The snow mountain appears in the beginning of the trailer is exactly what it is.#DEATHSTRANDING #デススト pic.twitter.com/IhODkpG66R

