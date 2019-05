Tekken 7: un trailer per il DLC che celebra i due anni

Da ieri è disponibile il DLC gratuito che celebra i due anni di vita di Tekken 7. Il primo giugno 2017 in Giappone, e il 2 nel resto del mondo, usciva infatti il settimo capitolo della celebre serie picchiaduro targata Bandai Namco. Per l’occasione, l’azienda nipponica ha pubblicato, sul proprio canale YouTube, un trailer, che potete vedere qui sotto.

Tekken 7: un nuovo costume per Negan

I giocatori potranno avere accesso a nuovi oggetti, incluso un nuovo costume per Negan, nuovi battle effects, flags, wings e tanto altro. Oltre a questo, la versione 2.30 porta al suo interno anche bilanciamenti per determinati personaggi, che potete vedere qui. L’aggiornamento è disponibile su Steam, PlayStation 4 e Xbox One.