Cadence of Hyrule: nuovo gameplay trailer

Nintendo ha presentato un nuovo trailer di Cadence of Hyrule durante gli Indie World. Il nuovo video mostra del gameplay con Link e Zelda, le classiche aree alla Zelda e riporta una finestra di lancio prevista durante il mese di giugno, anche se purtroppo non è stata fornita alcuna data di rilascio specifica.

Cadence of Hyrule: le ipotesi sulla data di uscita

Se sarà mantenuta la precedente promessa di un uscita in primavera, c’è da aspettatersi che il gioco sia pubblicato entro il 21 giugno. Forse vedremo del nuovo gameplay e una data concreta durante il Nintendo Direct dell’E3.

Cadence of Hyrule è essenzialmente un crossover tra The Legend of Zelda e Crypt of the NecroDancer. Sviluppato da Brace Yourself Games, prende il dungeon crawling basato sul ritmo di quest’ultimo con l’ambientazione e i personaggi di Zelda. Con aree generate casualmente, 25 classici brani remixati di Zelda e molto altro, sembra poter garantire un sacco di divertimento.

