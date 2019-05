Kerbal Space Program, l’espansione Breaking Ground è ora disponibile

Take-Two e Private Division hanno annunciato la disponibilità di una nuova espansione per Kerbal Space Program, intitolata Breaking Ground e venduta al prezzo di 14,99 euro. Nell’espansione sono presenti tantissimi contenuti richiesti dalla community: di seguito, potete leggere un estratto dal relativo comunicato stampa:

Con Kerbal Space Program: Breaking Ground i giocatori possono utilizzare nuovissime parti robotiche di diverse dimensioni che includono una varietà di snodi, rotori, pistoni e molto altro. Queste parti offrono funzionalità mai viste prima e incoraggiano la creazione di veicoli estremamente creativi.

Gli esperimenti in superficie rappresentano un’altra grande innovazione introdotta dall’espansione, con obiettivi che richiedono la raccolta di dati scientifici, un’attività che da sempre va a braccetto con l’esplorazione spaziale. I giocatori possono utilizzare un contenitore di stoccaggio in grado di trasportare diversi dispositivi scientifici. Una volta raggiunta la destinazione, è possibile posizionare l’equipaggiamento per raccogliere i dati scientifici e trasmetterli poi verso Kerbin, il pianeta natale dei Kerbal. Il sismometro attivo, in particolare, richiede che i giocatori mandino deliberatamente degli oggetti a “schiantarsi” sulla superficie di un corpo celeste per raccogliere dati sulla sua attività sismica!

L’espansione Kerbal Space Program: Breaking Ground arricchisce ulteriormente l’esperienza di gioco grazie all’esplorazione dei corpi celesti. Le nuove caratteristiche in superficie si possono trovare sui pianeti e sui satelliti del sistema solare e possono essere analizzate dal braccio robotico di un rover. Queste caratteristiche includono criovulcani, meteoriti, crateri e molti altri oggetti misteriosi che i giocatori dovranno esaminare. Inoltre l’espansione include una nuova tuta spaziale futuristica per i kerbal così che possano solcare il cosmo al massimo dello stile.

Per ulteriori informazioni su Kerbal Space Program è possibile visitare il sito ufficiale del gioco.