Creative integrerà la tecnologia Super X-Fi sui laptop OEM Clevo

Creative ha annunciato una collaborazione con Clevo, produttore di computer OEM taiwanese, al fine di integrare la tecnologia Super X-Fi all’interno dell’ultima linea di laptop gaming della compagnia asiatica. Tale tecnologia consente, utilizzando un paio di cuffie, di ricreare un audio digitale in 3D.

La tecnologia Super X-Fi verrà implementata nel design del laptop Clevo tramite il chip Super X-Fi UltraDSP. Durante il CES 2019 (dove Super X-Fi ha ottenuto 15 Best of CES Awards) Creative ha annunciato che si sarebbe concentrata maggiormente sul fronte OEM e questa collaborazione con Clevo ne è il perfetto esempio: Clevo è infatti uno dei maggiori produttori di laptop OEM, commercializzando i propri prodotti in oltre 50 paesi. Clevo porterà quindi la tecnologia Super X-Fi a tutta la sua enorme base clienti che utilizzano PC portatili OEM.