Bloodstained Ritual of the Night: presentato Zangetsu, secondo personaggio giocabile

Bloodstained Ritual of the Night, nuovo metroidvania creato da Koji Igarashi e ArtPlay, sarà finalmente disponibile, dopo tanti anni di sviluppo, verso la fine di giugno. Il publisher 505 Games ha già annunciato una pletora di contenuti post lancio che aumenteranno la giocabilità del titolo. Tra cui sarà presente anche il personaggio di Zangetsu.

Bloodstained Ritual of the Night: ecco il personaggio doppiato da David Hayter

Oggi, 505 Games e ArtPlay hanno presentato il secondo personaggio giocabile che arriverà dopo il lancio del titolo: Zangetsu. Apparso già nel capitolo a 8-bit Curse of the Moon, sarà armato di una lunga katana che potrà infondere con vari poteri elementali. Il personaggio sarà, inoltre, doppiato da David Hayter, noto per essere la storica voce di Solid Snake e Big Boss nella serie Metal Gear Solid. Il titolo metroidvania sarà disponibile dal 18 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il 25 giugno su Nintendo Switch.