Great Rune: degli indizi sono nascosti nel codice di Sekiro?

Ultimamente molti rumor indicano che Great Rune, il nome in codice del nuovo gioco di FromSoftware, sia creato in collaborazione fra George RR Martin e Hidetaka Miyazaki. Ora un utente di Reddit afferma di aver trovato indizi nascosti nei file di gioco di Sekiro: Shadows Die Twice, che riguardano proprio Great Rune.

Great Rune: degli utenti trovano degli indizi nascosti nel codice di Sekiro?

L’utente di Reddit TKGP ha infatti individuato un percorso curioso nei file di configurazione dei materiali di Sekiro. Il percorso punta a una cartella denominata “GR”, che TKGP considera l’abbreviazione di “Great Rune”, il nome in codice per il prossimo titolo di FromSoftware.

Questa non è la cartella standard per le risorse di Sekiro, che sono memorizzati in una cartella chiamata “NTC”. I modder non sono sicuri di cosa significhi esattamente ciò, si pensa che sia l’abbreviazione utilizzata da FromSoftware per Sekiro.

L’utente di Reddit Kalash ritiene che questa sia una forte indicazione del fatto che Great Rune è attualmente in fase di sviluppo e che è stato sviluppato con il motore sviluppato da FromSoftware piuttosto che in Unreal Engine 4.

Certo, una cartella con un nome di due lettere chiamata GR potrebbe indicare qualsiasi cosa, ma l’attesa per il nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki è tanta e porta anche a ipotesi del genere, anche se oramai con l’E3 alle porte ci basterà attendere qualche giorno per sapere se questa teoria si rivelerà veritiera.

