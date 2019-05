Pokemon GO: torna la settimana dell’avventura

Con un tweet di qualche ora fa, veniamo a sapere che a breve tornerà un evento tanto apprezzato in Pokemon Go, la Settimana dell’avventura. Evento che porta in primis uno spawn maggiore di determinati mostriciattoli, in questo caso di tipo Roccia: Geodude, Rhyhorn, Omanyte, Aron, Lileep, Anorith e tanti altri appariranno più frequentemente. Si potrà sfidare Onyx ed altri Pokemon Roccia nei Raid. Con un po’ di fortuna, si potranno trovare Onix, Lileep o Anorith cromatici.

Pokemon Go: ecco quando inizierà la Settimana dell’avventura

La settimana dell’avventura comincerà il 4 giugno, quando qui saranno le 22:00, per terminare l’11 giugno allo stesso orario. Se volete sapere tutte le informazioni sull’evento, potete collegarvi al comunicato sul sito ufficiale.

