Call of Duty Modern Warfare: le armi saranno condivise tra le modalità

Call of Duty, nei sui capitoli precedenti, ha generalmente mantenuto la progressione tra le sue modalità separata l’una dall’altra. Armi e abilità sbloccate in multiplayer non avevano alcun impatto sulla campagna e viceversa. Tuttavia, in Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward ha previsto una progressione dello sblocco delle armi che sarà universale tra le varie modalità.

Call of Duty Modern Warfare: la progressione delle armi sarà condivisa tra le varie modalità

Quindi se inizialmente vorrai dedicarti alla campagna, tutte le armi che riuscirete a recuperare saranno poi disponibili quando poi affronterai il multiplayer. Come svelato da CharlieINTEL, la progressione si applicherà attraverso la campagna multigiocatore, la campagna single player e le missioni cooperative non ancora rivelate. La vera domanda è come le nuove armi, di solito introdotte negli eventi e negli aggiornamenti successivi al lancio, si integreranno nelle altre modalità.

Call of Duty Modern Warfare, che uscirà il 25 ottobre per Xbox One, PS4 e PC, sarà il primo gioco della serie ad avere il crossplay. Verrà inoltre utilizzato un nuovo motore con supporto al ray tracing e non ci sarà un season pass.

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.